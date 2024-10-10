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محليات

مراسل الجديد: للمرة الثانية يفشل العدو الاسرائيلي بسحب الجنود المصابين من الدبابة التي استهدفتها المقاومة الاسلامية في منطقة رأس الناقورة

2024-10-10 | 06:52
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مراسل الجديد: للمرة الثانية يفشل العدو الاسرائيلي بسحب الجنود المصابين من الدبابة التي استهدفتها المقاومة الاسلامية في منطقة رأس الناقورة
مراسل الجديد: للمرة الثانية يفشل العدو الاسرائيلي بسحب الجنود المصابين من الدبابة التي استهدفتها المقاومة الاسلامية في منطقة رأس الناقورة
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مراسل الجديد: للمرة الثانية يفشل العدو الاسرائيلي بسحب الجنود المصابين من الدبابة التي استهدفتها المقاومة الاسلامية في منطقة رأس الناقورة

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ترحيل صحفي "إسرائيلي" بجواز سفر أجنبي من لبنان!
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10:10

ترحيل صحفي "إسرائيلي" بجواز سفر أجنبي من لبنان!

أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن السلطات الأمنية اللبنانية رحلت الصحفي "الإسرائيلي"، يشوع تارتاكوفسكي، الذي اعتقل أمس في بيروت بتهمة التجسس.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إنه تم ترحيل تارتاكوفسكي من لبنان إلى الولايات المتحدة الأميركية بعد تدخل أميركي.

وذكرت تقارير صحفية لإعلام العدو، أن صحفيا إسرائيليا يحمل الجنسية البريطانية، ولد في الولايات المتحدة، اعتقلته السلطات اللبنانية الثلاثاء الماضي في بيروت.

10:10

ترحيل صحفي "إسرائيلي" بجواز سفر أجنبي من لبنان!

أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن السلطات الأمنية اللبنانية رحلت الصحفي "الإسرائيلي"، يشوع تارتاكوفسكي، الذي اعتقل أمس في بيروت بتهمة التجسس.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إنه تم ترحيل تارتاكوفسكي من لبنان إلى الولايات المتحدة الأميركية بعد تدخل أميركي.

وذكرت تقارير صحفية لإعلام العدو، أن صحفيا إسرائيليا يحمل الجنسية البريطانية، ولد في الولايات المتحدة، اعتقلته السلطات اللبنانية الثلاثاء الماضي في بيروت.

استهداف اليونيفيل.. وتحرك فرنسي إيطالي فوّري
10:04

استهداف اليونيفيل.. وتحرك فرنسي إيطالي فوّري

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، أنّ "باريس وروما ستطلبان اجتماعاً للدول الأوروبية المساهمة في قوة الأمم المتحدة، بعد تعرّض قوات اليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان، حيث طال مراكز وتجهيزات لها الخميس والأربعاء.

وكانت إيطاليا قد استدعت السفير الإسرائيلي، بعد إطلاق نار على قوة اليونيفيل.

10:04

استهداف اليونيفيل.. وتحرك فرنسي إيطالي فوّري

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، أنّ "باريس وروما ستطلبان اجتماعاً للدول الأوروبية المساهمة في قوة الأمم المتحدة، بعد تعرّض قوات اليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان، حيث طال مراكز وتجهيزات لها الخميس والأربعاء.

وكانت إيطاليا قد استدعت السفير الإسرائيلي، بعد إطلاق نار على قوة اليونيفيل.

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