مراسل الجديد: المقاومة الاسلامية أعادت استهداف قوة العدو التي حاولت سحب إصاباتها بالاسلحة الصاروخية المناسبة مما أدى إلى وقوع إصابات جديدة مؤكدة

أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن السلطات الأمنية اللبنانية رحلت الصحفي "الإسرائيلي"، يشوع تارتاكوفسكي، الذي اعتقل أمس في بيروت بتهمة التجسس.



وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إنه تم ترحيل تارتاكوفسكي من لبنان إلى الولايات المتحدة الأميركية بعد تدخل أميركي.



وذكرت تقارير صحفية لإعلام العدو، أن صحفيا إسرائيليا يحمل الجنسية البريطانية، ولد في الولايات المتحدة، اعتقلته السلطات اللبنانية الثلاثاء الماضي في بيروت.