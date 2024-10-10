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مراسل الجديد: غارتان على بيروت الاولى استهدفت راس النبع والثانية البسطة مقابل غاز ضيا
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المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي جنوبي يرؤون بصلية صاروخية
2024-10-10 | 10:06
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المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي جنوبي يرؤون بصلية صاروخية
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