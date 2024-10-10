حصيلة محدثة لاعتداءات العدو الإسرائيلي على العاصمة بيروت









صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن اعتداءات العدو الإسرائيلي على العاصمة بيروت هذا المساء أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد 18 شخصا وإصابة اثنين