حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي على بيروت

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن اعتداءات العدو الإسرائيلي على العاصمة بيروت هذا المساء أدت في حصيلة جديدة إلى استشهاد 222 شخصا وإصابة 117 آخرين بجروح.