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محليات

ملف حساس جداً عاد إلى الثلاجة.. ماذا في أسرار صحف اليوم؟

2024-10-11 | 00:13
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ملف حساس جداً عاد إلى الثلاجة.. ماذا في أسرار صحف اليوم؟
ملف حساس جداً عاد إلى الثلاجة.. ماذا في أسرار صحف اليوم؟

أبرز ما ورد في أسرار الصحف اليوم الجمعة 11-10-2024

الجمهورية

شخصية سياسية لبنانية قامت بزيارة خاطفة إلى عاصمة إقليمية في اليومَين الماضيَين.

ملف حساس جداً عاد إلى الثلاجة بعد محاولة قصيرة المدى لإعادة تحريكه في الأيام القليلة الماضية.

صدر كتاب عن صحافي بارز يتحدّث عن إحباط لدى رئيس دولة عظمى من سوء تعامل رئيس وزراء دولة حليفة لبلاده معه

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اللواء

ضاقت السجون من زحمة المساجين، مما جعل اصحاب الجرائم بين الهروب أو البحث عن أساليب اخرى للعقاب.

تصاعدت الاتصالات الدولية والاقليمية للحؤول دون تعريض مصافي نفط الشرق الأوسط للخطر!

تلقت جهات تعنى بعمليات الصرف انذارات من مخاطر التلاعب بسعر صرف الدولار، تحت اي اعتبار!

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البناء

قال مرجع أمني سابق إنه يجزم بأن عمليات الاغتيال التي حققت أهدافها من المرة الأولى مثل اغتيالات الأمين العام لحزب الله والقائدين فؤاد شكر وإبراهيم عقيل صناعة أميركية خالصة، وهي طالت شخصيات مطلوبة للأميركي بالمناسبة؛ أما العمليّات التي تُصيب وتفشل وفقاً للظروف وقد لا تصيب أهدافها الا بعد عدة محاولات إذا نجحت، فهي صناعة إسرائيلية ولا تطال شخصيات مطلوبة للأميركي.

قال مصدر دبلوماسي غربي إن مسؤولين أمنيين في بلده نصحوا قيادة جيش الاحتلال بأن تمنع الناطق باسم الجيش من مسرحيات عرض أسلحة فردية في منازل على أطراف قرى الجنوب لتقديم دليل على تقدّم العملية البرية وأنه يمكن حفظ ماء وجه الجيش عندما يعرض معالم ثابتة لأي بلدة وبعمق لا يقل عن كيلومترات عند الحدود استعراض راجمات صواريخ تستخدم في استهداف مستوطنات شمال فلسطين، وكل ما هو أقل من ذلك صار موضوعاً للسخرية من هزال الجيش.

ملف حساس جداً عاد إلى الثلاجة.. ماذا في أسرار صحف اليوم؟

محليات

لبنان

إسرائيل

الملف الرئاسي

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رئيس بلدية قانا: نتابع باهتمام بالغ اوضاع النازحين من البلدة
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رئيس بلدية قانا: نتابع باهتمام بالغ اوضاع النازحين من البلدة

صدر عن رئيس بلدية قانا محمد حسن كرشت البيان التالي: "تحيه طيبة وبعد، بداية نسأل الله الرحمه لشهدائنا جميعا ويهمنا ان نحيطكم علما بصفتنا رئيس بلديه قانا اننا نقوم بدفن كل شهدائنا بما يليق بتضحياتهم".

04:02

رئيس بلدية قانا: نتابع باهتمام بالغ اوضاع النازحين من البلدة

صدر عن رئيس بلدية قانا محمد حسن كرشت البيان التالي: "تحيه طيبة وبعد، بداية نسأل الله الرحمه لشهدائنا جميعا ويهمنا ان نحيطكم علما بصفتنا رئيس بلديه قانا اننا نقوم بدفن كل شهدائنا بما يليق بتضحياتهم".

حمية من المطار: نثني على إدارة المديرية العامة للطيران المدني وإشرافها على حسن سير العمل
04:00

حمية من المطار: نثني على إدارة المديرية العامة للطيران المدني وإشرافها على حسن سير العمل

زار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه، صباحا، مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، حيث اطلع من المديرية العامة للطيران المدني على سير الرحلات الجوية من والى المطار.

04:00

حمية من المطار: نثني على إدارة المديرية العامة للطيران المدني وإشرافها على حسن سير العمل

زار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه، صباحا، مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، حيث اطلع من المديرية العامة للطيران المدني على سير الرحلات الجوية من والى المطار.

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