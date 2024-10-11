ملف حساس جداً عاد إلى الثلاجة.. ماذا في أسرار صحف اليوم؟

الجمهورية

شخصية سياسية لبنانية قامت بزيارة خاطفة إلى عاصمة إقليمية في اليومَين الماضيَين.

ملف حساس جداً عاد إلى الثلاجة بعد محاولة قصيرة المدى لإعادة تحريكه في الأيام القليلة الماضية.

صدر كتاب عن صحافي بارز يتحدّث عن إحباط لدى رئيس دولة عظمى من سوء تعامل رئيس وزراء دولة حليفة لبلاده معه

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اللواء

ضاقت السجون من زحمة المساجين، مما جعل اصحاب الجرائم بين الهروب أو البحث عن أساليب اخرى للعقاب.

تصاعدت الاتصالات الدولية والاقليمية للحؤول دون تعريض مصافي نفط الشرق الأوسط للخطر!

تلقت جهات تعنى بعمليات الصرف انذارات من مخاطر التلاعب بسعر صرف الدولار، تحت اي اعتبار!

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البناء

قال مرجع أمني سابق إنه يجزم بأن عمليات الاغتيال التي حققت أهدافها من المرة الأولى مثل اغتيالات الأمين العام لحزب الله والقائدين فؤاد شكر وإبراهيم عقيل صناعة أميركية خالصة، وهي طالت شخصيات مطلوبة للأميركي بالمناسبة؛ أما العمليّات التي تُصيب وتفشل وفقاً للظروف وقد لا تصيب أهدافها الا بعد عدة محاولات إذا نجحت، فهي صناعة إسرائيلية ولا تطال شخصيات مطلوبة للأميركي.

قال مصدر دبلوماسي غربي إن مسؤولين أمنيين في بلده نصحوا قيادة جيش الاحتلال بأن تمنع الناطق باسم الجيش من مسرحيات عرض أسلحة فردية في منازل على أطراف قرى الجنوب لتقديم دليل على تقدّم العملية البرية وأنه يمكن حفظ ماء وجه الجيش عندما يعرض معالم ثابتة لأي بلدة وبعمق لا يقل عن كيلومترات عند الحدود استعراض راجمات صواريخ تستخدم في استهداف مستوطنات شمال فلسطين، وكل ما هو أقل من ذلك صار موضوعاً للسخرية من هزال الجيش.