المقاومة الإسلامية: ‏استهدفنا تجمعات ‏لجنود العدو في ثكنة يفتاح ومحيطها بصلية صاروخية كبيرة‏

رئيس بلدية قانا لـ الجديد: نقوم بدفن كل شهدائنا بما يليق بتضحياتهم ونتابع باهتمام بالغ اوضاع النازحين من البلدة لذلك تم تأليف لجان عدة في مختلف المناطق لمتابعة اوضاعهم