من الضاحية.. مراسل الجديد يطلعنا على أبرز المستجدات الميدانية

المسؤول في الدفاع المدني اللبناني سعد الأحمر لـ الجديد: سحبنا عناصرنا مؤقتاً عند حدوث الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ولكن هذا لا يعني التوقف عن العمل