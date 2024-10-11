حمية من المطار: نثني على إدارة المديرية العامة للطيران المدني وإشرافها على حسن سير العمل

زار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه، صباحا، مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، حيث اطلع من المديرية العامة للطيران المدني على سير الرحلات الجوية من والى المطار.