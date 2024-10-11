وصول حوالي 35 طنا من المساعدات الطبية والانسانية من الإمارات الى لبنان

وصلت قبل ظهر اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت طائرة محملة بنحو 35 طنا من المساعدات الطبية والانسانية من دولة الإمارات العربية المتحدة لمصلحة وزارة الصحة.