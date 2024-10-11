ميقاتي أدان العدوان الذي استهدف الجيش في كفرا: الاجرام الاسرائيلي المتمادي لم يوفّر اليوم جنودا بواسل يقومون بواجبهم الوطني
أدان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي العدوان الاسرائيلي الذي استهدف مركزا للجيش في بلدة كفرا الجنوبية ما ادى الى استشهاد عنصرين وجرح اثنين آخرين.
وقال ميقاتي: "إن هذا الاجرام الاسرائيلي المتمادي في حق لبنان لم يوفّر اليوم جنودا بواسل يقومون بواجبهم الوطني في حماية الارض والدفاع عن الشعب، وهو برسم المجتمع الدولي الساكت على ارتكابات اسرائيل، فيما المطلوب وقفة ضمير عالمية تضع حدا لهذا العدوان."
وقد أجرى ميقاتي إتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون معزيا بالشهيدين متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.