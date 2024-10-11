ميقاتي أدان العدوان الذي استهدف الجيش في كفرا: الاجرام الاسرائيلي المتمادي لم يوفّر اليوم جنودا بواسل يقومون بواجبهم الوطني



أدان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي العدوان الاسرائيلي الذي استهدف مركزا للجيش في بلدة كفرا الجنوبية ما ادى الى استشهاد عنصرين وجرح اثنين آخرين.

