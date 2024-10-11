بري تعليقاً على إمعان "إسرائيل" إستهدافها للمدنيين وقوات اليونيفل والجيش اللبناني : هو عدوان ومحاولة إغتيال واضحة وموصوفة للقرار الأممي 1701

تعليقاً على إمعان العدو الاسرائيلي إستهدافه للمدنيين وقوات حفظ السلام اليونيفل والجيش اللبناني في بلدة كفرا .

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري : أحر التعازي الى اللبنانيين كل اللبنانيين ، لذوي الشهداء الذين سفكت دماؤهم على إمتداد الجنوب وفي الضاحية والبقاع والعاصمة بيروت وجبل لبنان ، والتعازي أيضاً موصولة للجيش اللبناني الذي قدم اليوم المزيد من القرابين شهداء وجرحى في مسيرة التضحية والوفاء من اجل سيادة لبنان .

واضاف الرئيس بري : إن ما حصل أمس واليوم من إستهداف لقوات اليونفيل ولجنود الجيش اللبناني من قبل إسرائيل وآلتها العدوانية هو جريمة وليس محط إدانة وإستنكار فحسب ، بل هو أيضاً وقبل أي شيء آخر هو عدوان ومحاولة إغتيال واضحة وموصوفة للقرار الأممي 1701 نضعها برسم المجتمع الدولي الذي آن له أن يتحرك ويستيقظ لوضع حد لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على لبنان وعلى الإنسان وعلى كل ما هو متصل بقواعد الإخلاق والإنسانية والشرعية الدولية ، الرحمة للشهداء مدنيين وعسكريين والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى وحمى الله لبنان