مقدمة نشرة اخبار الجديد

وتعمدت الثلاثية الذهبية بالدم. جيشا وشعبا ومقاومة وأضافت إليهم إسرائيل قوات السلام الدولية العاملة في الجنوب .

مقاومة تدير حقل رمايتها كالطلقة الأولى/ مقاومون ثابتون في الميدان ولا ينسحبون حتى من المواقع الساقطة عسكريا/ يوقتون صلياتهم ومسيراتهم/ على مستوطنات جديدة دخلت حيز الأهداف/ وشعب احتضن المقاومة وحملها في حله وترحاله/ بات هدفا يوميا للمجزرة في كل حي وبيت يتخذه العدو ذريعة لاصابة هدف/ فيقتل ويجرح مئات المدنيين /./ وللداعين لانتشار الجيش في الجنوب/ فثالوث المعادلة الذهبية هو من نسيج اللحم والدم الممتد من رأس الناقورة حتى الجرد/ يقف عند حدود النار/ يحرس بوابات القرى/ وهو دفع اليوم الضريبة بجنديين شهيدين وثلاثة جرحى بعد استهداف الاحتلال أحد مراكزه في بلدة كفرا الجنوبية/./ أدخل الاحتلال الجيش اللبناني دائرة الاستهداف/ ومعه قوات اليونفيل / وبشكل ممنهج ضرب مقرها الرسمي في الناقورة وقصف أبراج المراقبة لتحييدها عن مهامها/ وإجبارها على الانسحاب بهدف السيطرة على مواقعها/./ والأمم .. تفرجت على أممها المنتشرة في الجنوب في جلسة مجلس الأمن واكتفت بعبارات لا ترقى الى تسمية إسرائيل بعينها .. فأدانت أميركا الاستهداف عموما /./ والضوء الاميركي الساطع يحقق من خلاله بنيامين نتنياهو أهداف الولايات المتحدة الأميركية بشرق أوسط جديد/ وهو ما قال عنه مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف : كأننا في بداية العام 2006/ وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده فوق الأنقاض وتحت سماء لم تفارقها طائرة الاستطلاع/ رسالة لمن يستعجل الاستثمار في النتائج السياسية للمعركة/ بأن المعركة لا تزال في بدايتها و"بكير بكير كتير" الحديث عن الاستثمار فلا تستعجلوا وتحرقوا أصابعكم / أم أنكم لم تتعلموا من دروس العام 1982 /./ ومن نسي دروس الماضي تذكروا ان الاسرائيلي لا يعمل لمصلحتكم / وفي هذا الكلام صليات مباشرة من محيط الضاحية الى معراب حيث يعقد غدا السبت وبالتزامن مع عيد الغفران مؤتمر أراده رئيس حزب القوات سمير جعجع لانقاذ لبنان / لكن جعجع يبدو انه سينقذ الوطن وحيدا مع رجل من البصرة / فالمقاطعة السياسية لهذا اللقاء توسعت/ وبعض المشاركين خفضوا مستوى التمثيل الدبلوماسي رفضا لطروحات ليست في المكان ولا الزمان المناسب/./ وستغيب وجوه ولاسيما مسيحية منها من المحيط البيروتي الى الخليج الكسرواني، ولو كان فارس سعيد مدعوا لأنقذ بعضا من الفراغ السياسي . والغائبون يأخذون على جعجع استعجاله المراحل وتقديم نفسه زعيم اليوم التالي .. وعلى الخراب . والتالي لم ينضج بعد , وقد تناوله وزير الخارجية الاميركية انطوني بلينكن اليوم مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي في اتصالين هاتفيين مطولين . وقالت معلومات الجديد إن الجانب الاميركي يواصل العمل مع الفرنسيين على صيغة معدلة للقرار 1701/./ وقالت مصادر دبلوماسية للجديد إن ترميم القرار لم يعد مطروحا وإن الاقرب الى الطرح هو 1701 " بلاس " وهذا سيتطلب بحسب المصادر منطقة امنية عازلة في القرى الامامية .. وهو ما لن يوافق عليه لبنان قبل المقاومة .