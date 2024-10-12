المقاومة ‏الإسلامية تنفّذ عمليات نوعية عدة ضد العدو

- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:30 من فجر يوم السبت 12-10-2024 قاعدة حوما في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية.
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:10 من فجر يوم السبت 11-10-2024 تجمعاً لجنود العدو في ثكنة زرعيت بصلية صاروخية.
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:45 من فجر يوم السبت 12-10-2024 مربض العدو في معيليا بصلية صاروخية.
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وبينما كانت جرافة عسكرية صهيونية تحاول الخروج من محيط موقع راميا بإتجاه البلدة إستهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:50 من فجر يوم السبت 12-10-2024 بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة.
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:15 من فجر يوم السبت 12-10-2024 قوة مشاة صهيونية في خربة زرعيت بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة مباشرة.
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:00 من صباح يوم السبت 12-10-2024 قاعدة (7200) جنوب مدينة حيفا مستهدفة مصنع المواد المتفجرة فيها بصلية من الصواريخ النوعية، إن المقاومة الاسلامية ستبقى جاهزة للدفاع عن بلدها وشعبها الابي والمظلوم.