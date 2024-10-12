المقاومة ‏الإسلامية تنفّذ عمليات نوعية عدة ضد العدو

صدر عن المقاومة ‏الإسلامية البيانات التالية:

- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 01:30 من فجر يوم السبت 12-10-2024 قاعدة حوما في الجولان السوري ‏المحتل بصلية صاروخية. ‏

- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:10 من فجر يوم السبت 11-10-2024 ‏تجمعاً لجنود العدو في ثكنة زرعيت بصلية صاروخية. ‏

- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 3:45 من فجر يوم السبت 12-10-2024 مربض العدو في معيليا بصلية ‏صاروخية. ‏

- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، وبينما كانت جرافة عسكرية صهيونية تحاول الخروج من محيط موقع راميا بإتجاه البلدة ‌‏إستهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:50 من فجر يوم السبت 12-10-2024 بصاروخ ‌‏موجه وأصابوها إصابة مباشرة.‏

- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:15 من فجر يوم السبت 12-10-2024 ‏قوة مشاة صهيونية في خربة زرعيت بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 06:00 من صباح يوم السبت 12-10-2024 قاعدة (7200) جنوب مدينة حيفا ‏مستهدفة مصنع المواد المتفجرة فيها ‏بصلية من الصواريخ النوعية، إن المقاومة الاسلامية ستبقى ‏جاهزة للدفاع عن بلدها وشعبها الابي والمظلوم. ‏





