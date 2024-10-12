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محليات

وزير الدفاع: العدو يضرب عرض الحائط بالقرارات الدولية وعلى المجتمع الدولي الضغط بقوة على "إسرائيل"

2024-10-12 | 03:41
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وزير الدفاع: العدو يضرب عرض الحائط بالقرارات الدولية وعلى المجتمع الدولي الضغط بقوة على &quot;إسرائيل&quot;
وزير الدفاع: العدو يضرب عرض الحائط بالقرارات الدولية وعلى المجتمع الدولي الضغط بقوة على "إسرائيل"

اعتبر وزير الدفاع الوطني موريس سليم ان مطالبة لبنان بوقف اطلاق النار والتزامه تطبيق القرار ١٧٠١ بكل مندرجاته يؤكد مرة جديدة ان لبنان لا يسعى الى الحرب ، لكنه في المقابل لا يقبل باستمرار الاعتداءات الاجرامية الاسرائيلية التي تستهدف الابرياء في مناطق لبنانية عدة .

واكد الوزير سليم ان على المجتمع الدولي ان يضغط بقوة على اسرائيل لارغامها على تطبيق القرار ١٧٠١ ووقف العدوان على لبنان ، لافتاً الى ان العدو الاسرائيلي لم يلتزم يوماً بهذا القرار الدولي منذ صدوره في العام ٢٠٠٦ وتجاوزت الخروقات الاسرائيلية ال٣٥ الف خرق في البر والبحر والجو ، وبالتالي اذا شاء المجتمع الدولي فعلا وقف العدوان على لبنان فان عليه ان يلزم اسرائيل بالتقيد بالقرار ١٧٠١ لانها هي من تنتهك الارادة الدولية المتجسدة بهذا القرار . 
وحيّا الوزير سليم  التضحيات الكبيرة التي يقدمها الجيش اللبناني دفاعا عن سيادة لبنان وسلامة اراضيه في مسيرة عطاء ووفاء تتعمد بدماء شهداء الجيش الذي لم يبخل يوما في الشهادة، وقد قدم مزيدا من التضحيات باستشهاد جنديين على حاجز كفرا في الجنوب ووقوع عدد من الجرحى متمنيا لهم بالشفاء العاجل. 
كما استنكر وزير الدفاع بشدة الاعتداءات التي تعرضت لها القوات الدولية العاملة في الجنوب على حفظ السلام ، معتبرا ان هذه الاعتداءات ان دلت على شيء فهي تدل على ان العدو الاسرائيلي يضرب عرض الحائط بالقرارات الدولية وبالمهام السلمية لليونيفيل ما يفضح مرة جديدة حقيقته العدوانية ليس فقط ضد لبنان ، بل كذلك ضد السلام والاستقرار في المنطقة كلها.
وحيا وزير الدفاع تضامن جميع اللبنانيين مع اخوتهم النازحين الذين اضطروا الى ترك بلداتهم وقراهم نتيجة العدوان الاسرائيلي ، متفهماً في المقابل شكاوى عدد من النازحين من النقص في تلبية الاحتياجات والاجراءات المتخذة للعناية بهم .
وزير الدفاع: العدو يضرب عرض الحائط بالقرارات الدولية وعلى المجتمع الدولي الضغط بقوة على "إسرائيل"

محليات

موريس سليم

لبنان

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Aljadeed
مراسل الجديد: طيران العدو نفّذ قرابة الساعة 10:30 غارة جوية على مدينة الخيام
وزير الدفاع موريس سليم: على المجتمع الدولي أن يضغط بقوة على "إسرائيل" لإرغامها على تطبيق القرار 1701 ووقف العدوان على لبنان

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