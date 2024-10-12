حصيلة اوّلية من الصحة اللبنانية للغارة على برجا.. وتنويه!

أصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيانًا بشأن الغارة الإسرائيلية على بلدة برجا، حيث أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح، حسب الحصيلة الأولية.



كما جددت الوزارة تحذيرها لوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من إطلاق نداءات للتبرع بالدم، مشيرة إلى أن هذه النداءات قد تؤدي إلى إرباك عمليات الإنقاذ والطوارئ. وأكدت أن هناك آلية منسقة مع الصليب الأحمر لتأمين وحدات الدم بشكل سريع وفعال. لذا، يُرجى الالتزام بالتوجيهات الصادرة.