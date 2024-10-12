رئيس الأركان الأيرلندي تعليقا على استهداف الاحتلال الاسرائيلي لليونيفيل: إطلاق النار من دبابة على برج مراقبة عمل متعمد ولا أصدق ادعاء إسرائيل بأن الضربة كانت غير متعمدة