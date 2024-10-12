مستشفى تمنين: نستنكر العدوانية على المؤسسات الصحية

أعلنت إدارة مستشفى تمنين العام في بيان، أنه "للمرة الثالثة على التوالي يعمد العدوّ الغاشم الصهيوني على استهداف المحيط القريب للمستشفى، مما أدّى الى أضرار فادحة وجسيمة، بالإضافة الى إصابة العديد من المرضى الموجودين في حرم المستشفى، نتيجة تناثر الزجاج والشظايا".

