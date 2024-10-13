فيديو - المقاومة الإسلامية تبث مشاهد إستهداف ضواحي تل أبيب وتُنفّذ عمليات عدّة
بثّت المقاومة الإسلامية مشاهد إستهداف ضواحي مدينة تل أبيب المحتلة بسربٍ من المسيّرات الإنقضاضيّة.
كما ونفذت المقاومة عمليات عدة ضدّ العدو الإسرائيلي وفق البيانات التالي:
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 00:15 من فجر يوم الاحد 13-10-2024 مربض العدو في معيليا بصلية صاروخية.
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:45 من فجر يوم الاحد 13-10-2024 تجمعاً لجنود العدو في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية.
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:15 من فجر يوم الاحد 13-10-2024 تجمعاً لجنود العدو في محيط موقع رامية بصاورخ موجه وأوقعهم بين قتيل وجريح.
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:15 من فجر يوم الاحد 13-10-2024 الية مدرعة في محيط موقع رامية بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح.
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:15 من فجر يوم الاحد 13-10-2024 تجمعاً لجنود العدو في موقع تل شعر بقذائف المدفعية.
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعاً عن لبنان وشعبه، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:45 من فجر يوم الاحد 13-10-2024 بِتفجير عبوة ناسفة بِقوةٍ من جنود العدو الإسرائيلي واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل إلى بلدة رامية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح ولا زالت الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة بالأسلحة المتوسطة والرشاشة.
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعاً عن لبنان وشعبه، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:45 من فجر يوم الاحد 13-10-2024 بِتفجير عبوة ناسفة بِقوةٍ من جنود العدو الإسرائيلي واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل إلى منطقة تل المدوّر في بلدة رامية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح ولا زالت الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة بالأسلحة المتوسطة والرشاشة.
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:45 من صباح يوم الاحد 13-10-2024 ثكنة زرعيت بالأسلحة الصاروخية وصاروخ بركان وأصابوها إصابة مباشرة.
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:00 من صباح يوم الاحد 13-10-2024، تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في خلة وردة بصلية صاروخية.
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:00 من صباح يوم الاحد 13-10-2024، تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا بصلية صاروخية.