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محليات

فيديو - المقاومة الإسلامية تبث مشاهد إستهداف ضواحي تل أبيب وتُنفّذ عمليات عدّة

2024-10-12 | 23:52
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فيديو - المقاومة الإسلامية تبث مشاهد إستهداف ضواحي تل أبيب وتُنفّذ عمليات عدّة
فيديو - المقاومة الإسلامية تبث مشاهد إستهداف ضواحي تل أبيب وتُنفّذ عمليات عدّة

بثّت المقاومة الإسلامية مشاهد إستهداف ضواحي مدينة تل أبيب المحتلة بسربٍ من المسيّرات الإنقضاضيّة.

 
كما ونفذت المقاومة عمليات عدة ضدّ العدو الإسرائيلي وفق البيانات التالي:
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية عند الساعة 00:15 من فجر يوم الاحد 13-10-2024 مربض العدو في معيليا بصلية ‌‏صاروخية.  ‏
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:45 من فجر يوم الاحد 13-10-2024  ‏تجمعاً لجنود العدو في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية.   ‏
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:15 من فجر يوم الاحد 13-10-2024  ‏تجمعاً لجنود العدو في محيط موقع رامية بصاورخ موجه وأوقعهم بين قتيل وجريح.   ‏
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:15 من فجر يوم الاحد 13-10-2024  ‏الية مدرعة في محيط موقع رامية بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا طاقمها بين قتيل ‏وجريح. ‏
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:15 من فجر يوم الاحد 13-10-2024  ‏تجمعاً لجنود العدو في موقع تل شعر بقذائف المدفعية. ‏
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:45 من فجر يوم الاحد 13-10-2024 بِتفجير ‏عبوة ناسفة بِقوةٍ من جنود العدو الإسرائيلي واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل إلى بلدة رامية ‏وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح ولا زالت الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة بالأسلحة المتوسطة ‏والرشاشة.  ‏
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن ‏لبنان ‏وشعبه، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:45 من فجر يوم الاحد 13-‌‏10-2024 بِتفجير ‏عبوة ناسفة بِقوةٍ من جنود العدو الإسرائيلي واشتبكوا معها لدى محاولتها ‏التسلل إلى منطقة تل المدوّر ‏في بلدة رامية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح ولا زالت الاشتباكات مستمرة حتى ‏اللحظة بالأسلحة ‏المتوسطة والرشاشة.  ‏
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:45 من صباح يوم الاحد 13-10-2024  ‏ثكنة زرعيت بالأسلحة الصاروخية وصاروخ بركان وأصابوها إصابة مباشرة.  ‏
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:00 من صباح يوم الاحد 13-10-2024، تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي  في خلة وردة بصلية صاروخية. 
- دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:00 من صباح يوم الاحد 13-10-2024، تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي  في مستعمرة شوميرا بصلية صاروخية. 


فيديو - المقاومة الإسلامية تبث مشاهد إستهداف ضواحي تل أبيب وتُنفّذ عمليات عدّة

محليات

المقاومة الإسلامية

إسرائيل

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