"الشرق الأوسط": وعود أميركية بمساع تحصر المواجهات

شهدت بيروت حراكاً دبلوماسياً خجولاً، تمثل في اتصالات دولية مع قيادات لبنانية، بقيت مضامينها في إطار "العموميات"، كما قال مرجع لبناني رفيع لـ "الشرق الأوسط"، عادّاً أن المسؤولين الغربيين الذين يعوّل على تدخلهم للضغط على إسرائيل "ليسوا قادرين، كما هي حال الفرنسيين، أو لم يحزموا أمرهم بعد، كما هي حال الأميركيين".وكشف عن وعود أميركية بمساعٍ "تحصر المواجهات على الجبهات"، ولا تطول المدنيين من الجانبين.وأتت زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى بيروت أمس، في إطار "التعاطف والدعم"، كما قال مسؤول لبناني التقاه.وأشار المرجع اللبناني إلى أن هذه الاتصالات "إيجابية"، بحيث أنها تبشر ببداية حراك دولي متعاطف مع لبنان، كاشفاً عن وعود أميركية بمساعٍ "تحصر المواجهات على الجبهات"، ولا تطول المدنيين من الجانبين.