إعلام العدو: نقل 11 جندياً من المنطقة الحدودية مع لبنان حتى الآن إلى المستشفيات وصفت جراح 4 منهم بالحرجة

القناة 12 العبرية: الجيش قصف اليوم بنى تحتية بالظهيرة تسلل منها مسلحون في أكتوبر الماضي إلى إسرائيل

القناة 12 العبرية: الجيش قصف اليوم بنى تحتية بالظهيرة تسلل منها مسلحون في أكتوبر الماضي إلى إسرائيل

القناة 12 العبرية: الجيش قصف اليوم بنى تحتية بالظهيرة تسلل منها مسلحون في أكتوبر الماضي إلى إسرائيل

القناة 12 العبرية: بعد تسلل مسلحين من الظهيرة اللبنانية في 9 أكتوبر العام الماضي اندلعت اشتباكات قتل فيها نائب قائد لواء وجنديان