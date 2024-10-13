الصليب الاحمر يعلن إصابة عدد من مسعفيه بالغارة المعادية على بلدة صربين

أوضح الصليب الاحمر اللبنانيّ أنّه إثر الغارة التي استهدفت أحد المنازل في بلدة صربين في جنوب لبنان وبعد إجراء الاتصالات اللازمة مع اليونيفيل لتحرك طواقم الصليب الأحمر اللبنانيّ إلى المكان، للبحث عن مصابين لنقلهم، وصلت سياراتا إسعاف مع الفرق إلى المكان فاستُهدف المنزل للمرة الثانية.

