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القناة 12 العبرية: الجيش قصف اليوم بنى تحتية بالظهيرة تسلل منها مسلحون في أكتوبر الماضي إلى إسرائيل
2024-10-13 | 04:23
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القناة 12 العبرية: الجيش قصف اليوم بنى تحتية بالظهيرة تسلل منها مسلحون في أكتوبر الماضي إلى إسرائيل
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القناة 12 العبرية: الجيش قصف اليوم بنى تحتية بالظهيرة تسلل منها مسلحون في أكتوبر الماضي إلى إسرائيل
محليات
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