جيش العدو: رصدنا إطلاق نحو 70 صاروخا من لبنان باتجاه شمال إسرائيل منذ منتصف الليلة الماضية

المقاومة الاسلامية: استهدفنا دبابة للعدو جنوب بلدة القوزح بِصاروخٍ موجه مما أدى إلى احتراقها وايقاع طاقمها بين قتيلٍ وجريح

المقاومة الاسلامية: استهدفنا دبابة للعدو جنوب بلدة القوزح بِصاروخٍ موجه مما أدى إلى احتراقها وايقاع طاقمها بين قتيلٍ وجريح