كرامي عن لقاء معراب: كل ما سمعناه هو تبرير للعدوان وللغزو الاسرائيلي

اختصر رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي مشهد لقاء معراب يوم امس والموقف الذي أعلن في نهايته، بالقول في حديث اعلامي:” إن الإناء ينضح بما فيه، ومن شبّ على شيء شاب عليه”.

