كرامي عن لقاء معراب: كل ما سمعناه هو تبرير للعدوان وللغزو الاسرائيلي
اختصر رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي مشهد لقاء معراب يوم امس والموقف الذي أعلن في نهايته، بالقول في حديث اعلامي:” إن الإناء ينضح بما فيه، ومن شبّ على شيء شاب عليه”.
وقال كرامي:”كل ما سمعناه هو تبرير للعدوان وللغزو وللتدمير وللإجرام، فالبلد اليوم بحاجة لوقفة وطنية جامعة لمواجهة الغزو الصهيوني، فهو يتعرّض اليوم لغزو معلن، إذ إن النوايا الاسرائيلية معلنة بالفم الملآن وليست مبهمة، بأنها تريد احتلال لبنان وفرض إرادة سياسية عليه، وهذا ما لم يحصل في السابق ولن يحصل. فهل نواجه ما يجري بخطاب كهذا”؟