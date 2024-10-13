مراسل الجديد: غارتان معاديتان الأولى على سيارة في بلدة شمع والثانية على بلدة البازورية

المقاومة الإسلامية: إشتبكنا مع قوات مشاة معادية حاولت التسلل عند مرتفع كنعان في بلدة بليدا بالأسلحة الرشاشة من مسافة صفر وأوقعناهم بين قتيلٍ وجريح