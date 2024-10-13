المقاومة الاسلامية: العدو استخدم صواريخاً محشوة بالقنابل العنقودية المحرمة دوليًا

بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله:



أقدم العدو الإسرائيلي صباح اليوم الأحد 13-10-2024 ما بين الساعة 08:30 و 09:30 بقصف المنطقة الواقعة بين بلدتي حانين والطيري بصواريخ محشوة بالقنابل العنقودية المحرمة دوليًا.