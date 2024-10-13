المقاومة الاسلامية: العدو استخدم صواريخاً محشوة بالقنابل العنقودية المحرمة دوليًا
بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله:
أقدم العدو الإسرائيلي صباح اليوم الأحد 13-10-2024 ما بين الساعة 08:30 و 09:30 بقصف المنطقة الواقعة بين بلدتي حانين والطيري بصواريخ محشوة بالقنابل العنقودية المحرمة دوليًا.
لم نُفاجأ أبدًا بالجريمة الهمجية الجديدة والتي تضاف إلى سلسلة جرائمه ضدّ الشعبين اللبناني والفلسطيني وذلك بعد عجزه الفاضح في ميدان المواجهة المباشرة مع مجاهدي المقاومة الإسلامية.
إنّ العدو الصهيوني المدعوم عسكريًا وسياسيًا من والولايات المتحدة الأميركية والذي يقصف المستشفيات وسيارات الإسعاف لم يتجرأ على مثل هذه الخطوة إلا لإدراكه العجز الفاضح لما يُسمى بالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية إزاء هذه الجرائم الجديدة.