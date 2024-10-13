تهديدات إسرائيلية جديدة لسكان 21 بلدة جنوب لبنان

هدد جيش العدو الاسرائيلي سكان 21 بلدة في جنوب لبنان من التوجه إلى منازلهم هناك.



مركبا, رب الثلاثين, طلوسه, الطيبه, قنطرة, دير سريان, فرون, القصير, حاريص, تبنين, كفرا, دير نطار, رشكنانيه, صدقين, رماديه, قانا, حانويه، عيتيت، ميسات, حميري, بستيتا



للمزيد من التفاصيل: