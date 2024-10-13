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محليات
المقاومة الإسلامية: هاجمنا بمسيرة انقضاضية قوات العدو الإسرائيلي في ثكنة زرعيت وحققنا إصابة مباشرة
2024-10-13 | 12:31
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المقاومة الإسلامية: هاجمنا بمسيرة انقضاضية قوات العدو الإسرائيلي في ثكنة زرعيت وحققنا إصابة مباشرة
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