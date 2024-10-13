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محليات

حزب الكتائب: نتعرض لقرصنة ونؤكد التزامنا بنقل الحقيقة

2024-10-13 | 15:33
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حزب الكتائب: نتعرض لقرصنة ونؤكد التزامنا بنقل الحقيقة
حزب الكتائب: نتعرض لقرصنة ونؤكد التزامنا بنقل الحقيقة

صدر عن جهاز الإعلام في حزب الكتائب اللبنانية البيان التالي:


يتعرّض موقع الكتائب والحسابات التابعة له منذ فترة إلى قرصنة وإرسال كمية من الأخبار الكاذبة، وآخرها كان اليوم أثناء حلقة رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل عبر "الجديد" بحيث استعملت الرسائل النصية الـ sms والتطبيق الإلكتروني لإرسال رسائل مضلّلة.
يؤكد جهاز الإعلام أنه تم معالجة الموضوع بسرعة وعادت الأمور إلى طبيعتها، ويعاهد أن هذه الممارسات لن تثنيه والموقع الإلكتروني للحزب عن قول الحقيقة والوقوف بوجه القمع والترهيب.
حزب الكتائب: نتعرض لقرصنة ونؤكد التزامنا بنقل الحقيقة

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