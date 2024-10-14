المقاومة الإسلامية تعلن التصدّي لمحاولة "تسلل" إسرائيلية

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وأثناء محاولة تسلل قوة مشاة للعدو إلى الأراضي اللبنانية من جهة بلدة مركبا إستهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:15 من فجر يوم الاثنين 14-10-2024 بقذائف المدفعية.
وفي بيان ثانٍ أعلنت المقاومة الإسلامية، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:40 من فجر يوم الاثنين 14-10-2024 تحركات لِقوات العدو الإسرائيلي في منطقة اللبونة بِصلية صاروخية.