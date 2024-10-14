المقاومة الإسلامية تعلن التصدّي لمحاولة "تسلل" إسرائيلية

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وأثناء محاولة تسلل قوة مشاة للعدو إلى الأراضي اللبنانية من جهة بلدة مركبا إستهدفها ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:15 من فجر يوم الاثنين 14-10-2024 بقذائف المدفعية.

وفي بيان ثانٍ أعلنت المقاومة الإسلامية، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:40 من فجر يوم الاثنين 14-10-2024 تحركات لِقوات العدو الإسرائيلي في منطقة اللبونة بِصلية صاروخية.