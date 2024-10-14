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اذاعة جيش العدو: أكثر من مليوني إسرائيلي هرعوا إلى الملاجئ
اذاعة جيش العدو: أكثر من مليوني إسرائيلي هرعوا إلى الملاجئ
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طائرات الإستطلاع تحلّق فوق العاصمة بيروت بعد غياب 4 أيام
2024-10-14 | 06:48
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طائرات الإستطلاع تحلّق فوق العاصمة بيروت بعد غياب 4 أيام
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