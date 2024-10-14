بري تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية القطري للبحث بسبل خفض التصعيد

أجرى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني اتصالا هاتفيا، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، جرى خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في لبنان وسبل خفض التصعيد، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

