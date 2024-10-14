بري تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية القطري للبحث بسبل خفض التصعيد
أجرى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني اتصالا هاتفيا، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، جرى خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في لبنان وسبل خفض التصعيد، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب القطري عن قلق بلاده البالغ إزاء التطورات الأخيرة في لبنان، ودعمها لكافة الجهود الهادفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكداً أن الأولوية بالنسبة لدولة قطر هي القيام بكل ما يلزم لوقف العدوان على لبنان وخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
ومن جهته، عبر بري عن شكره وتقديره لدولة قطر على الدعم الذي تقدمه للبنان لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها.