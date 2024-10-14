النائب غياث يزبك: لعدم تأجير او ايواء افراد في منطقة البترون
دعا النائب في تكتل الجمهورية القوية غياث يزبك الى الحرص على عدم تأجير او ايواء افراد بل عائلات في منطقة البترون.
وقال يزبك في بيان:
اهلي الاعزاء في منطقة البترون، لقد فتحتم بيوتكم وقلوبكم لاخواننا واهلنا الذين هجّرتهم الحرب من منازلهم وقراهم ومدنهم. وليس غريباً عنكم ان تقوموا بهذا الواجب الوطني والانساني، خصوصاً ان الكرم وحسن الضيافة هما من شيَمكم، لكن في هذه العجالة دعوني ألفت انتباهكم الى ضرورة أخذ بعض التدابير الاساسية.
اولاً، ابلاغ السلطات الرسمية المحلية بلديات ومخاتير وقوى امنية بأنكم تقدمون المأوى في منازلكم الى ضيوف من خارج بلداتكم
ثانياً، الحرص على عدم تأجير او ايواء افراد بل عائلات
ثالثاً، على الضيوف الوافدين عدم إغفال أنهم لجأوا الى منطقتنا لأنها آمنة، ولكي تبقى كذلك،عليهم الحرص على عدم استقبال اي شخص او مجموعة لها دور امني لأن ذلك يعرّضكم كما يعرض المجتمعات المضيفة لاعتداءات اسرائيلية قاتلة ومدمِّرة، وقد اثبت الاسرائيلي بأن لا رادع اخلاقياً او انسانياً يمنعه من مهاجمة منزل او مدرسة او مستشفى او حضانة عندما ينوي التخلص من خصومه.
رابعاً، على القوى الامنية والاجهزة والسلطات المحلية التشدد في تطبيق هذه التدابير حماية للأهالي والأخوة النازحين.
خامساً، مهما كانت حاجتكم الى المال كبيرة بسبب الضائقة الاقتصادية فإن الرفق باخوتنا النازحين واجب، اضافة الى ان عدم احترامكم التدابير المذكورة اعلاه قد يعرضكم لمخاطر أمنية وقانونية لا تعوضها حفنات من الدولارات.