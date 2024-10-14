النائب غياث يزبك: لعدم تأجير او ايواء افراد في منطقة البترون

دعا النائب في تكتل الجمهورية القوية غياث يزبك الى الحرص على عدم تأجير او ايواء افراد بل عائلات في منطقة البترون.

وقال يزبك في بيان:

اهلي الاعزاء في منطقة البترون، لقد فتحتم بيوتكم وقلوبكم لاخواننا واهلنا الذين هجّرتهم الحرب من منازلهم وقراهم ومدنهم. وليس غريباً عنكم ان تقوموا بهذا الواجب الوطني والانساني، خصوصاً ان الكرم وحسن الضيافة هما من شيَمكم، لكن في هذه العجالة دعوني ألفت انتباهكم الى ضرورة أخذ بعض التدابير الاساسية.