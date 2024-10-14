فرنجية للجديد: زغرتا جزء من الوطن الذي يتعرض لحرب ابادة.. وان كنا سنحارب اسرائيل فمن الجنوب وليس زغرتا

شدد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في مقابلة مع "الجديد" على ان "زغرتا جزء من الوطن الذي يتعرض لحرب ابادة يقوم بها الاسرائيلي ونتنياهو".

وقال تعليقاً على المجزرة التي ارتكبها العدو الاسرائيلي في بلدة ايطو -زغرتا وراح ضحيتها اكثر من 20 شهيداً : "اليوم ندفع جزءاً من الضربيبة وبعض من يستثمر في هذا الموضوع ويقول بأن هناك سلاح نقول له ان الارهاب ليس اطفالاً ولا نساء والمقاومة ليست ارهاباً".

وتابع: "لا نضع سلاحاً بين المنازل وبين الناس والسلاح عندنا هو للحماية الشخصية ونحن داعمون للمقاومة وان كنا سنقاتل معها فان ذلك يكون في الجنوب".

وشدد فرنجية: "نحن نعطي الأمان للاجئين الذين يتوجهون الى مناطقنا فهؤلاء اهلنا ولبنانيون ومن يقتل اهلنا هو نتنياهو".

وقال: "اطمئن العدو والصديق نحن في منطقة مسالمة ولسنا في موقع عداء على أحد وبأتفاق مع المسؤولين المعنيين في المقاومة منطقتنا منطقة لجوء مسالم".

وتابع: "النازحون في أيطو لم يتواصلوا معنا والعدو لا يستثني احد والمنزل الذي يقطنون فيه صاحبه ينتمي سياسياً الى حزب متعاطف مع اسرائيل".