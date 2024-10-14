بالفيديو - النائب ميشال معوض يتحدث عن وجود عناصر ل"الحزب" وأسلحة في أيطو... وهذا ما قاله لمراسل الجديد

أكد النائب ميشال معوض أن ما تم استهدافه في بلدو أيطو قضاء زغرتا ليس البلدة فعلياً بل أحد عناصر حزب الله الذي كان متواجداً مع عائلته في منزله.

​وخلال تفقده مكان الغارة المعادية في أيطو، ذكّر معوض في حديث خاصا مع الجديد أن مقاربته لمعالجة الموضوع الانساني والنزوح مبنية على ركيزتين هما الواجب الوطني والانساني لنقف مع اهلنا والتعاضد بوجه اي عدوان وبالتالي اهل زغرتا، مشيراً الى "أنه سبق حذرنا منذ اللحظة الاولى من تسلل عناصر مسلحة وحزبية، وهذا ما يشكل خطراً على قرانا واهلنا وحتى على النازحين المدنيين".

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