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العدوان الاسرائيلي على قرى وبلدات البقاع متواصل.. مراسلة الجديد تواكب المستجدات مباشرة:
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بعد ضربة حيفا.. معلومات عن "مسيّرة الحزب"
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