ربيع الهبر: لم اتحدث بتاتا عن اقفال المطار خلال مقابلتي عبر "الجديد"

الصحافي والكاتب السياسي سركيس نعوم لـ الجديد: حماس أخذت قرار الإقدام على طوفان الأقصى ولكن برعاية إيرانية من خلال الدعم الذي تلقته والجمهورية الإسلامية لم تعتقد أن المعركة مع "إسرائيل" ستطول عقب هذه العملية