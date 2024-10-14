الكاتب والمحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي: العلاقات الخليجية وبالذات السعودية مع الولايات المتحدة الاميركية ليست على ما يرام

الكاتب والمحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي للجديد عن الملف الرئاسي اللبناني: المملكة تريد ان يكون هناك بلورة لموقف لبناني محلي ولا تريد ان تفرض فرنسا او الولايات المتحدة ارادتهما على لبنان والمملكة تريد ان ينبع الحل من الداخل اللبناني