وزير البيئة ناصر ياسين للجديد: 30 طائرة مساعدات وصلت حتى الآن الى لبنان اضافة الى باخرة وصلت من تركيا فيما هناك 3 طائرات ستصل خلال اليومين المقبلين ومعظم الطائرات تحمل مساعدات طبية