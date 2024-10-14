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وزير البيئة ناصر ياسين للجديد: 30 طائرة مساعدات وصلت حتى الآن الى لبنان اضافة الى باخرة وصلت من تركيا فيما هناك 3 طائرات ستصل خلال اليومين المقبلين ومعظم الطائرات تحمل مساعدات طبية
2024-10-14 | 15:22
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وزير البيئة ناصر ياسين للجديد: 30 طائرة مساعدات وصلت حتى الآن الى لبنان اضافة الى باخرة وصلت من تركيا فيما هناك 3 طائرات ستصل خلال اليومين المقبلين ومعظم الطائرات تحمل مساعدات طبية
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محليات
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