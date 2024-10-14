الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
27
o
البقاع
21
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
02:24
فيديو - كاميرات المراقبة في مستشفى المرتضى توثّق الغارة المعادية على مدخل بعلبك
02:07
فيديو - إعادة فتح الطريق وإزالة الركام عقب العدوان على بعلبك
01:50
فيديو - ظهور قائد فيلق القدس بطهران بعد أنباء عن إستهدافه في لبنان
2024-10-14
هل أطاح حزب الله برئيس أركان جيش العدو؟
2024-10-14
بعد ضربة حيفا.. معلومات عن "مسيّرة الحزب"
محليات
مراسل الجديد: 10 غارات سجلت منذ ساعة حتى اللحظة على مدينة بعلبك ومحيطها
2024-10-14 | 18:59
A-
A+
مراسل الجديد: 10 غارات سجلت منذ ساعة حتى اللحظة على مدينة بعلبك ومحيطها
مقالات ذات صلة
مراسل الجديد: سلسلة غارات تستهدف مدينة بعلبك في هذه الاثناء
مراسل الجديد: طيران العدو نفّذ قرابة الساعة 7:15 صباحاً غارة جوية على الخيام وجدّد غاراته عند الساعة 7:35 على المدينة عينها
مراسلة الجديد: غارات عنيفة تستهدف مدينة بعلبك
مراسل الجديد: 10 غارات سجلت منذ ساعة حتى اللحظة على مدينة بعلبك ومحيطها
محليات
الجديد:
غارات
اللحظة
مدينة
بعلبك
ومحيطها
العودة الى الأعلى
النائب جبران باسيل من عين التينة: أكدنا مع الرئيس بري العمل على اختيار اسم توافقي لرئاسة الجمهورية
طائرات الإستطلاع تحلّق فوق العاصمة بيروت بعد غياب 4 أيام
اقرأ ايضا في محليات
02:34
أمير قطر: كان المخرج الأسهل والأسلم لوقف التصعيد على الحدود مع لبنان هو وقف حرب الإبادة على غزة
02:34
أمير قطر: كان المخرج الأسهل والأسلم لوقف التصعيد على الحدود مع لبنان هو وقف حرب الإبادة على غزة
02:27
أمير قطر: نجدد إدانتنا للغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الإحتلال الإسرائيلي على لبنان
02:27
أمير قطر: نجدد إدانتنا للغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الإحتلال الإسرائيلي على لبنان
02:27
إذاعة جيش العدو: "إسرائيل" تواجه نقصاً في صواريخ الإعتراض
02:27
إذاعة جيش العدو: "إسرائيل" تواجه نقصاً في صواريخ الإعتراض
يحدث الآن
عربي و دولي
02:34
أمير قطر: كان المخرج الأسهل والأسلم لوقف التصعيد على الحدود مع لبنان هو وقف حرب الإبادة على غزة
عربي و دولي
02:27
أمير قطر: نجدد إدانتنا للغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الإحتلال الإسرائيلي على لبنان
عربي و دولي
02:27
إذاعة جيش العدو: "إسرائيل" تواجه نقصاً في صواريخ الإعتراض
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
10:53
الاعلام الحربي ينشر فيديو بعنوان "قدراتنا بألف خير"
08:19
المقاومة الاسلامية: استهدفنا تجمعًا لقوات العدو في مستعمرة راموت نفتالي بصلية صاروخية
11:41
مدير المركز الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبدو أبو كسم للجديد: القمة الروحية الاربعاء في بكركي استثنائية وطنية وستتطرق الى وقف اطلاق النار وتطبيق القرارات الدولية والوحدة الوطنية والتضامن مع النازحين ونبذ كل اشكال الفتنة
2024-10-09
بالصور- آثار الدمار جراء الغارة المعادية على بلدة دردغيا الجنوبية
2024-09-09
سموتريتش: سننهي الحرب عندما نسحق حماس وحزب الله
10:18
اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي جنوب حيفا وصولاً إلى عتليت وشمال شرق الخضيرة وفي عكا
بالفيديو
بالفيديو
17:36
مراسل الجديد يوضح حقيقة خبر الانزال الجوي الاسرائيلي في بلدة دبل
17:22
4 غارات على الاقل منذ 10 دقائق بين قضاءي صيدا والنبطية ... مراسلة الجديد تنقل التفاصيل مباشرة:
16:51
الطيران المعادي القى مساء بالونات حرارية في محيط خلدة والدامور حتى صيدا .. مراسلة الجديد تطلعنا على التفاصيل مباشرة:
15:13
طيران العدو أطلق بالونات حرارية في سماء قضاء صيدا... مراسلة الجديد تتابع التفاصيل الميدانية
14:58
العدوان على قرى وبلدات البقاع مستمر ... مراسلة الجديد تواكب آخر المستجدات مباشرة:
14:37
ربيع الهبر: لم اتحدث بتاتا عن اقفال المطار خلال مقابلتي عبر "الجديد"
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
فن
06:26
مديرة اعمال نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وتحسم حقيقة انفصال الاخيرة
فن
06:26
مديرة اعمال نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وتحسم حقيقة انفصال الاخيرة
محليات
05:09
جيش العدو يهدد سكان 25 بلدة
محليات
05:09
جيش العدو يهدد سكان 25 بلدة
محليات
10:13
الاعلام الحربي ينشر صورة .. ويعنون :"بعد قليل"
محليات
10:13
الاعلام الحربي ينشر صورة .. ويعنون :"بعد قليل"
محليات
08:00
النائب غياث يزبك: لعدم تأجير او ايواء افراد في منطقة البترون
محليات
08:00
النائب غياث يزبك: لعدم تأجير او ايواء افراد في منطقة البترون
محليات
13:05
المشهد السياسي| الرئاسة غابت عن المسعى القطري.. وبري يقدر بوريل
محليات
13:05
المشهد السياسي| الرئاسة غابت عن المسعى القطري.. وبري يقدر بوريل
محليات
09:56
بالفيديو - النائب ميشال معوض يتحدث عن وجود عناصر ل"الحزب" وأسلحة في أيطو... وهذا ما قاله لمراسل الجديد
محليات
09:56
بالفيديو - النائب ميشال معوض يتحدث عن وجود عناصر ل"الحزب" وأسلحة في أيطو... وهذا ما قاله لمراسل الجديد
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024