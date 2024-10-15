عدد من العمليات للمقاومة الإسلامية ضدّ العدو

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (4:30) من فجر يوم الثلاثاء 15-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في موقع المرج بِصلية صاروخية.
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (6:00) من صباح يوم الثلاثاء 15-10-2024 مستعمرة كريات شمونة بِصلية صاروخية.
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وأثناء محاولة تسلل قوة مشاة للعدو الإسرائيلي إلى أطراف بلدة رب ثلاثين من الناحية الشرقية عند الساعة (6:20) من صباح يوم الثلاثاء 15-10-2024، اشتبك مجاهدو المقاومة الإسلامية معها بالأسلحة الرشاشة والصاروخية وما زالت الإشتباكات مستمرة.
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (6:25) من صباح يوم الثلاثاء 15-10-2024 تحركاً لِقوات العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بِصلية صاروخية.