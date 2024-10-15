عدد من العمليات للمقاومة الإسلامية ضدّ العدو

صدر عن المقاومة الإسلامية البيانات التالية:

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (4:30) من فجر يوم الثلاثاء 15-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في موقع المرج بِصلية صاروخية.

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (6:00) من صباح يوم الثلاثاء 15-10-2024 مستعمرة كريات شمونة بِصلية صاروخية.

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وأثناء محاولة تسلل قوة مشاة للعدو الإسرائيلي إلى أطراف بلدة رب ثلاثين من الناحية الشرقية عند الساعة (6:20) من صباح يوم الثلاثاء 15-10-2024، اشتبك مجاهدو المقاومة الإسلامية معها بالأسلحة الرشاشة والصاروخية وما زالت الإشتباكات مستمرة.

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (6:25) من صباح يوم الثلاثاء 15-10-2024 تحركاً لِقوات العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بِصلية صاروخية.