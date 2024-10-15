رسالة من الرئيس لحود للمقاومين: اصغوا الى عويل العدو حتى يزول.. ونبقى!

توجه الرئيس السابق العماد اميل لحود برسالة الى "رجال المقاومة الشرفاء" جاء فيها:

"أيها المقاومون، لكم الفضل اليوم في عدم زوال لبنان، فأنتم من حافظ ويحافظ على كرامة كل لبنانيّ، وأنتم الذين تصمدون في وجه العالم كي لا ننكسر، وأنتم الذين تتابعون مسيرة قائدكم التاريخي السيد حسن نصرالله، رحمه الله، فتكتبون ملاحم البطولات وتسطرون الأمجاد في الميدان.

