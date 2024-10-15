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قاسم: صحيح أننا تألمنا من جراء الضربات التي تلقيناها لكنهم لم يتمكنوا من تخطي الخطوة الأولى
2024-10-15 | 08:20
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قاسم: صحيح أننا تألمنا من جراء الضربات التي تلقيناها لكنهم لم يتمكنوا من تخطي الخطوة الأولى
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قاسم: صحيح أننا تألمنا من جراء الضربات التي تلقيناها لكنهم لم يتمكنوا من تخطي الخطوة الأولى
محليات
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قاسم: طالما أن العدو استهدف كل لبنان إذا لنا الحق في استهداف أي نقطة لدى الكيان الصهيوني
قاسم: نحن كمقاومة نقاتل العدو بشرف ونستهدف جيشه هم يقتلون بوحشية ويستهدفون الأطفال والنساء والمستشفيات
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