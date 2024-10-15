بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله.. ماذا جاء فيه؟

بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله:



أقدم العدو الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 15-10-2024 ما بين الساعة 12:30 والساعة 02:00 ظهرًا برماية صواريخ محشوة بالقنابل العنقودية المحرمة دوليًا على المناطق التالية:

- وادي الخنازير في وادي الحجير

- خلة راج ما بين بلدة علمان وبلدة دير سريان

- شرق بلدة علمان باتجاه الأحراش



إنّ هذه الجريمة الهمجية والتي تضاف إلى سلسلة جرائمه ضدّ الشعبين اللبناني والفلسطيني تؤكد عجزه الفاضح في ميدان المواجهة المباشرة مع مجاهدي المقاومة الإسلامية وكذلك استهتاره الفاضح بكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية لا سيما في زمن الحرب.



إنّنا نطالب الجهات ذات الصلة في لبنان والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بإدانة هذه الجريمة النكراء بكل