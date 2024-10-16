"حزب الله ربح معركته السياسية".. ماذا في أسرار صحف اليوم؟

النهار

طلب “حزب الله” الى جميع الصحافيين في المناطق عدم الاشارة في تقاريرهم عن الغارات الاسرائيلية الى اماكنها الدقيقة والاكتفاء بمعلومات عامة تماماً كما يفعل الاسرائيلي الا ان التمني لم يحقق هدفه لأن الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي يسبقون الاعلاميين الى الإفصاح عن كل المعلومات.

يواصل جهاز امني رسمي تحقيقاته مع مجموعة من الموقوفين اللبنانيين والسوريين والبحث في هواتفهم للتأكد اذا كانوا يتعاونون مع الاستخبارات الاسرائيلية.

يؤكد اهالي قرى حدودية في يارون ودبل وغيرها اخبار التوغل الاسرائيلي في اراض لبنانية رغم التعتيم الاعلامي الذي يفرضه “حزب الله” والذي شدد فيه على الاعلاميين عدم الافصاح بأي معلومات قبل التنسيق مع مكاتبه الاعلامية.

اشتكى نازحون من عين ابل الحدودية من صعوبة الحصول على مساعدات عينية من بعض الهيئات الإغاثة نظرا إلى الارباك وسوء التنظيم لديها وتكبد أعباء مالية للوصول إلى المراكز المخصصة لتوزيع الاعاشات.

مديرة مدرسة رسمية تبعد متطوعين كشفيين تابعين لوزارة التربية عن مركز إيواء نازحين كرمى لجمعية يرأسها نائب بيروتي.

عُلم أنّ عدداً من النازحين في مراكز ايواءهم يغادر الى العراق بتنسيق مع بعض الجهات المعنية، ويُنقل أن أكثر من مئة وخمسين نازحاً غادروا بالأمس من أحد مراكز النازحين في الجبل متوجهين الى العراق، ما ترك علامات استفهام حول ما يجري في هذا السياق.

بعد نشر ايدي كوهين على منصة “اكس” سؤالا عن جمعية “دار الأمل” في حرج ثابت، وسؤاله عما تحتويه، عمدت مخابرات الجيش اللبناني الى تفتيش المكان والتأكد من عدو وجود اي مواد ممنوعة او اي اشخاص مطلوبين دخلوا خلسة الى مبنى الجمعية الخيرية المعروفة.

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الجمهورية

يهاجم نائب معارض لحزب بارز شخصية سياسية بارزة في منطقة تجمعهما، بسبب قضية وطنية، على اعتبار أنّها تشكّل خطراً في المنطقة، لكنّه يرسل متطوّعين من جمعيّته للعمل في شؤون هذه القضية.

تبحث أوساط قيادية في حزب بارز إمكان إطلاق دينامية سياسية وإعلامية داعمة لدوره في مواجهة تحدّيات هذه المرحلة.

في إطار تدابير احترازية غاب قياديّون عن السمع منذ نحو أسبوعَين، لكنّهم لم يغيبوا عن مهمّاتهم.

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اللواء

تمكنت الجهات المعنية من ضبط نسبي ملموس للأسعار، على الرغم من تزايد الطلب على سلع غذائية، تعد من الضرورات.

تقرر حصر الجهد السياسي والدبلوماسي، في ما خصَّ الثنائي، بمرجعية واحدة، على ان تستمر الإتصالات عبر القنوات المعروفة.

وجهت دولة آسيوية كبرى تهديداً مباشراً لإسرائيل من خطأ الحسابات لجهة استهداف وحداتها العاملة ضمن اليونيفيل مجدداً.

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البناء

قال مصدر دبلوماسي إن حزب الله ربح معركته السياسية بمجرد إعلان استعداده لقبول وقف النار على جبهة لبنان والبحث بعدها بتطبيق القرار 1701 كسقف مقبول لترتيبات الحدود وهو في ذروة قوته التي استعاد حضورها الصاروخي في الوصول المدمّر إلى حيفا والتحذير من قدرتها على التدمير في تل أبيب، مع ثبات الخط الأمامي للجبهة بحيث يكون القبول الإسرائيلي إقراراً بهزيمة شائنة محورها التساكن مع قوة هائلة فعل جيش الاحتلال أعلى ما يستطيع ضدها وبقيت تهديداً يقف رأسها ليعرض منح اسرائيل هبة اسمها أعيدوا المهجّرين، وإن رفض الكيان فهو يتحمّل مسؤوليّة ربط الجبهات واستمرار الحرب ويمنح الحزب لبنانياً وعربياً ودولياً مشروعية استخدام ما لديه من فائض قوة لإنهاك الكيان حتى حل شامل. وهذا مضمون وظيفة جبهة الإسناد التي يكون الكيان قد قدّم لها المشروعيّة.

قال خبير عسكري إن تنقل الكيان في حروبه من جبهة إلى أخرى ورفع سقوفها دون تحقيق إنجاز يتصل بالأهداف وليس بالانتقام على أي منها، حقق ما يريده محور المقاومة بفتح حرب استنزاف تشترك فيها كل دولها وقواها، ولكن تحت سقف وطنيّ دفاعيّ لكل منها وفّرته اعتداءات الكيان، وقد بات صعباً على الكيان التراجع عن حروبه دون تحقيق الأهداف حتى يصل إلى قبول وقف شامل لإطلاق النار وبدء تفاوض شامل، يعني إدخال إيران وربما سورية طرفين في التفاوض حول فلسطين والجولان وسائر ملفات المنطقة.

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الأنباء

تطورات ميدانية إقليمية لافتة يبدو أنها ستنطوي على تبعات كثيرة لا سيما على لبنان.