بالفيديو - أول غارة على الضاحية بعد 6 أيام من الهدوء

أول غارة على الضاحية بعد 6 أيام من الهدوء pic.twitter.com/nhlNREC9JJ
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 16, 2024
أول غارة على الضاحية بعد 6 أيام من الهدوء pic.twitter.com/nhlNREC9JJ
بيان صادر عن وزارة الصحة العامة:بتاريخ 14 تشرين الأول، تم ابلاغ وزارة الصحة العامة عن حالة محتملة للكوليرا. على اثره، تم مباشرة التقصي من قبل برنامج الترصد الوبائي من جمع العينات السريرية والبيئية والزيارات الميدانية. وتم تثبيت الحالة بتاريخ 16 تشرين الأول عبر عزل الجرثومة في احدى المختبرات المرجعية وهي ناجمة عن ضمة الكوليرا من النمط O1.