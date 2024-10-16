بالفيديو - آثار الدمار في كفرجوز إثر الاستهداف الإسرائيلي

بيان صادر عن وزارة الصحة العامة:

بتاريخ 14 تشرين الأول، تم ابلاغ وزارة الصحة العامة عن حالة محتملة للكوليرا. على اثره، تم مباشرة التقصي من قبل برنامج الترصد الوبائي من جمع العينات السريرية والبيئية والزيارات الميدانية. وتم تثبيت الحالة بتاريخ 16 تشرين الأول عبر عزل الجرثومة في احدى المختبرات المرجعية وهي ناجمة عن ضمة الكوليرا من النمط O1.