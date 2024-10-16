بالفيديو - آثار الدمار في كفرجوز إثر الاستهداف الإسرائيلي

آثار الدمار في كفرجوز إثر الاستهداف الإسرائيلي pic.twitter.com/3k2bgZf5hv
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 16, 2024
آثار الدمار في كفرجوز إثر الاستهداف الإسرائيلي pic.twitter.com/3k2bgZf5hv
بيان صادر عن وزارة الصحة العامة:بتاريخ 14 تشرين الأول، تم ابلاغ وزارة الصحة العامة عن حالة محتملة للكوليرا. على اثره، تم مباشرة التقصي من قبل برنامج الترصد الوبائي من جمع العينات السريرية والبيئية والزيارات الميدانية. وتم تثبيت الحالة بتاريخ 16 تشرين الأول عبر عزل الجرثومة في احدى المختبرات المرجعية وهي ناجمة عن ضمة الكوليرا من النمط O1.