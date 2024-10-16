وزير الداخلية يكشف تفاصيل المجزرة التي ارتكبها العدو على مبنى بلدية النبطية

دان وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي بشدة الإعتداءات الاسرائيلية التي استهدفت مبنى البلدية في النبطية ومحيطه والتي أدت إلى استشهاد رئيس البلدية وعدد من أعضاء المجلس البلدي وموظفين مدنيين، وكذلك إلى استشهاد أحد عناصر الدفاع المدني وجرح آخرين، وإصابة مواطنين أبرياء.

