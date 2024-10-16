بالفيديو - بعد مواقفه العنيفة تجاه البطريرك... هذا ما قاله الشيخ أحمد قبلان لمراسل الجديد من بكركي

بعد مواقفه العنيفة تجاه البطريرك... هذا ما قاله الشيخ أحمد قبلان لمراسل الجديد من بكركي@RikardoChidiac pic.twitter.com/uJi5st8vnQ
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 16, 2024
بعد مواقفه العنيفة تجاه البطريرك... هذا ما قاله الشيخ أحمد قبلان لمراسل الجديد من بكركي@RikardoChidiac pic.twitter.com/uJi5st8vnQ
أصدر المكتب السياسي لحركة أمل، اليوم الأربعاء، بياناً أدان فيه المجازر وحرب الإبادة التي تشنها الآلة الحربية الإسرائيلية بحق الشعب اللبناني، مُشيراً إلى "الجريمة التي استهدفت رئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة النبطية".